Dezasseis anos depois o governo americano volta a decretar a aplicação da pena de morte

Atualmente, a pena de morte é permitida em 29 estados americanos, cada um deles com as suas próprias regras e critérios. A maioria das condenações à pena capital é aplicada pelos Estados, contudo, o governo federal americano também pode executar a pena. Há 62 presos no corredor da morte, mas a última execução federal foi em 2003.

No entanto, num comunicado divulgado na quinta-feira, o Procurador Geral da Justiça William Barr informou que as execuções federais seriam retomadas com a aplicação da pena a cinco reclusos "condenados por assassinato, e em alguns casos tortura e violação, das [pessoas] mais vulneráveis na nossa sociedade - crianças e idosos".

"O Congresso autorizou explicitamente a pena de morte mediante legislação aprovada pelos representantes do povo nas câmaras do Congresso e assinada pelo Presidente". "O departamento de justiça defende o Estado de Direito e devemos às vítimas e às suas famílias, levar adiante a sentença imposta pelo nosso sistema de justiça", acrescentou.

A pena de morte foi proibida ao nível estatal e federal por uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça em 1972, mas reinstituída em 1988. As execuções ao nível federal têm sido raras. O governo condenou à morte apenas três arguidos desde a restauração da pena de morte federal. A mais recente foi em 2003, quando Louis Jones foi executado pelo rapto, violação e homicídio de uma jovem soldado em 1995.

Contudo, a Administração de Trump quer mudar isso. O presidente alega que os condenados são muitas vezes tratados com demasiada delicadeza e que lhes são dadas demasiadas oportunidades para recorrer das sentenças. Agora, Barr instruiu o Departamento de Penitenciárias (BOP) a agendar as execuções dos cinco reclusos, que deverão acontecer entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020.

“A decisão de retomar as execuções federais pela administração Trump, depois de um hiato de 16 anos, é escandalosa. É o mais recente indicador do desprezo deste governo pelos direitos humanos”, afirma a diretora-executiva da Amnistia Internacional EUA, Margaret Huang.

Portugal foi o primeiro país soberano da Europa a abolir a pena de morte, o decreto foi aprovado a 1 de julho de 1867, ainda no tempo do reinado de D. Luís.