"Terroristas domésticos": governo de estado australiano aplica pesadas sanções a ativistas vegan que invadem quintas e matadouros

O governo da região de Nova Gales do Sul decidiu introduzir multas por invasão de propriedade privada de mil dólares (cerca de 630 euros) por cada "ativista" apanhado ilegalmente em terras agrícolas privadas. Segundo John Barilaro, vice-primeiro-ministro do estado australiano, os "ativistas que invadem ilegalmente a propriedade dos agricultores são nada menos que terroristas domésticos". "Os nossos agricultores têm tido uma atitude corajosa. Eles não merecem, nem têm tempo, para lidar com a invasão ilegal e o assédio vil de um bando de bandidos que pregam a virtude", considera.

As novas regras, que entram em vigor a 1 de agosto, prevêm ainda sanções até 220 mil dólares (140 mil euros) para particulares e até 440 mil dólares (275 mil euros) no caso de empresas, por quaisquer violações da Lei da Biossegurança - que tem como missão impedir a contaminação dos bens alimentares durante o processo de fabrico.

Estas penalizações surgem na sequência de uma série de manifestações de ativistas vegan em quintas e matadouros privados, nos últimos meses. "Hoje o governo está a alertar os ativistas e bandidos", informa o ministro da Agricultura, Adam Marshall. Mas, afirma, "esta é apenas a primeira parte de um pacote mais amplo de reformas em que o governo está a trabalhar, e a pena de prisão será incluída".

Chris Delforce, diretor-executivo do grupo Aussie Farms, considera que "mais uma vez, a questão da biossegurança está a ser usada como uma desculpa para tentar limitar a consciência do consumidor sobre a crueldade sistémica que ocorre em quintas e matadouros em todo o país".

No início deste ano a polícia australiana foi obrigada a intervir em confrontos entre agricultores e ativistas. Os proprietários de uma quinta de exploração de gado caprino culparam, inclusivamente, o assédio contínuo de ativistas abusivos pelo encerramento do seu negócio.