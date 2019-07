Momentos embaraçosos de Boris Johnson inundam Twitter

É o assunto do momento. Com a hastag #BorisJohnson, havia, ao início da tarde, mais de 400 mil tweets, valor só ultrapassado por assuntos de bola. Adepto fervoroso do Brexit, Boris Johnson aparece numa grande maioria de publicações a fazer figuras e comentários poucos desejáveis.

Como por exemplo neste video feito em Lisboa, quando ainda era Ministro dos Negócios Estrangeiros, em que os lapsos e os disparates se sucedem. Primeiro, porque não se lembrava do papel de Portugal durante a 2ª Guerra, depois porque afirma que Portugal é o quarto destino comercial dos Ingleses (quando é exatamente o oposto...), e ainda porque afirma que James Bond nasceu em Lisboa (?!?!?!) quando foi a ideia do agente secreto que foi criada aqui. E ainda o vemos começar uma filmagem em Paris em que o discurso, pelo menos no início, é muito semelhante...

...mas e o que dizer destas imagens em que o futuro PM britânico, acérrimo defensor do Brexit, aparece a rigor para...saltar de trampolim? A legenda que acompanha a imagem questiona apenas: "quem disse que ter Trump como presidente é embaraçoso?"

O momento seguinte mostra Boris Johnson na rua a encestar numa tabela de basquetebol e a levantar os braços a fazer vitória, ao confirmar que conseguiu. Hummm, o resultado não é muito melhor...

Temos ainda Rowan Atkinson, aka Mr Bean, aqui trajado de Edward Blackadder, a anunciar aquilo que, diz o autor do texto, está a passar pela cabeça de todo e qualquer britânico que se preze: mudar-se para o Nepal e viver como um bode...

E, claro, não podiam faltar as comparações com o Presidente americano, Donald Trump.