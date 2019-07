Polémica na natação: Nadador australiano Mack Horton recusa-se a partilhar o pódio com rival chinês

Este domingo, no Campeonato do Mundo de Natação em Gwangju, Coreia do Sul, a entrega de medalhas dos 400 metros livres ficou marcada por uma tomada de posição de um dos atletas: Mack Horton, nadador australiano de 23 anos, recusou-se a partilhar o pódio e as habituais celebrações com o seu rival chinês Sun Yang.

Há anos que Horton acusa o adversário de utilizar substâncias para melhorar a sua perfomance em competição. Em 2014, Sun Yang foi suspenso durante três meses por lhe ter sido detetado um estimulante proibido, que o atleta alegou ter tomado devido a uma queixa relacionada com o coração, mas a justificação não convenceu Mack Horton.

Desde então que a rivalidade entre os nadadores se caracteriza pelas acusações de Horton ao atleta chinês: “Tenho um problema com nadadores que já acusaram positivo e ainda estão a competir” afirmou aquando dos Jogos Olímpicos de 2016. Nesse ano, foi Horton quem levou a melhor. Contudo, Sun Yang tem dominado os últimos eventos mundiais até hoje, sendo este título em Gwangju o quarto consecutivo.

Entretanto, o atleta chinês vai, em setembro, ser ouvido pelo Tribunal Arbitral do Desporto, numa reabertura do caso de 2016, devido à publicação de um relatório em que consta que Sun Yang se recusou a fazer um teste antidoping por ter dúvidas quanto às credências dos técnicos responsáveis pelos exames.