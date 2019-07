Os planos do 'mayor' de Londres para reduzir o preço das rendas

“Está na altura de transformar o aluguer privado em Londres”. Sadiq Khan, membro do Partido Trabalhista e presidente da câmara de Londres desde 2016, manifestou recentemente a sua vontade de controlar o aumento de preços das rendas. De acordo com o jornal The Guardian, Sadiq Khan, que pretende renovar por mais quatro anos o seu lugar como “mayor” da cidade, quer garantir que os preços para alugar casas não atingam valores incomportáveis para os londrinos.

Segundo os dados apresentados por Sadiq Khan, a média de aluguer de um T1 em Londres é hoje superior à média de uma casa com três quartos em qualquer outra região de Inglaterra. Perante esta realidade, as propostas do líder democrata têm essencialmente três vertentes: criar um registo de proprietários, formar uma comissão de controlo do alguer privado e estabilizar os níveis de arrendamento.

Para cumprir estas medidas, é necesssário que sejam revistas as competências do seu cargo e ampliados os seus poderes, algo que também é proposto para o próximo mandato de Sadiq Khan: “Ao contrário de outros autarcas de vários países, eu não tenho poderes sobre o setor privado de aluguer. É por isso que este relatório estabelece um plano detalhado do que o governo deve fazer para rever as leis de arrendamento e que poderes a câmara precisa para reduzir os arrendamentos.”

O tema não é distante aos portugueses. Nos últimos anos, muito se tem discutido sobre o aumento de rendas e do preço das mesmas nas áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa. Em abril deste ano, a VISÃO apresentou os mais recentes dados sobre este assunto, que apontavam para um aumento das rendas em 34% nos últimos cinco anos.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o valor mediano das rendas de alojamentos familiares em novos contratos no país estava fixado em 4,80 €/m2. Contudo, se focarmos só o munícipio de Lisboa, o valor sobe para os 11,16 €/m2. E no Porto para os 7,85 €/m2.

