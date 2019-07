Foi identificado o suspeito do incêndio no estúdio de animação no Japão e queixa-se de plágio

Foi o ataque mais mortífero no Japão nos últimos 20 anos. Esta quinta-feira, um incêndio no estúdio de animação KyoAni provocou 33 mortos e 35 feridos. Confirmadas as suspeiras de que o desastre resultara de fogo posto e que o autor usara gasolina para propagar as chamas pelo edifício, enquanto gritava “Morram!”, sabe-se agora a identidade deste homem e o motivo que pode ter conduzido ao ataque.

Numa conferência de imprensa dada esta manhã, a polícia japonesa identificou o homem suspeito como Shinji Aoba, de 41 anos. O porta-voz das autoridades japoneses adiantou ainda que o homem apresenta alguns problemas mentais embora ainda não se consiga especificar quais. No momento da detenção, o suspeito adiantou que a empresa de animação havia utilizado o seu trabalho sem a sua autorização.

Contudo, como ainda não foi possível realizar um interrogatório ao suspeito, dado que o mesmo se encontra nos cuidados a recuperar das queimaduras, as autoridades não querem avançar com uma confirmação do motivo.

O ataque é o mais mortífero do Japão desde 2001. Mais de 70 pessoas estavam dentro do edifício no momento do fogo que só foi extinto três horas depois. Foram confirmados 33 mortos e 35 feridos, com queimaduras e lesões nos ossos. O fogo espalhou-se pelo edifício com muita rapidez pelo que as vitimas não tiveram tempo para fugir. Algumas pessoas saltaram de janelas dos segundo e terceiro andares.

Várias pessoas, desde fãs de anime até ao primeiro-ministro Shinzo Abe, lamentaram o acontecimento e apresentaram as condolências às famílias das vítimas nas redes sociais. Entretanto, o movimento de crowdfunding criado para ajudar a empresa e as vítimas já reuniu mais de 1 milhão de dólares (cerca de 900 mil euros) em donativos.

O Kyoto Animation, também conhecido como KyoAni é um estúdio de animação japonês. Distingue-se por empregar animadores próprios, e não freelancers, e é considerado por muitos uma produtora de grande qualidade no mundo do anime. Alguns trabalhos da Kyo Ani são Suzumiya Haruhi, Lucky Star e K-On!.