Mulher americana recebe em casa um postal de Hong Kong… de 1993

Kim Draper vive em Springfield, no estado de Illinois, EUA, com o marido e o filho de de 12 anos. Habita naquela casa há quase quatro anos. No ínicio deste mês foi surpreendida com a chegada ao correio de um postal misterioso que datava de 6 de julho de 1993.

“Estou a divertir-me muito neste lugar absolutamente cheio de pessoas” começa assim um pequeno texto escrito no postal. Na parte de trás do cartão, está uma ilustração de barcos tradicionais chineses que, segundo a legenda da mesma, situam-se a Hong Kong. “Vejo-vos em breve, / O vosso pai” lê-se no final.

O postal é dirigido a duas pessoas, chamadas Leena e Muhammad Ali Kizilbash. A morada a que postal se destina é a mesma onde foi recebido, mas a atual residente não conhece estas pessoas: “Quando olhei pela primeira vez, pensei que poderia ser para um dos meus vizinhos que não conhecia, porque [o postal] está em boas condições (…) vi com mais atenção e pensei “Isso é de 1993”. Fiquei surpreendida”.

Kim Draper não quer simplesmente devolver o postal aos correios, mas sim tentar encontrar estas pessoas para as conhecer. Nem os vizinhos, nem os antigos donos da casa sabem quem são Leena e Muhammad. Os nomes não aparecem nos registos fiscais de propriedade online, e nem mesmo com a uma entrevista dada ao jornal local foi possível localizar este misterioso casal.

Ainda assim, a mulher afirma que não vai desistir de fazer chegar o postal às mãos dos seus verdadeiros destinatários (ainda que com 26 de anos de atraso) e tem contado com a ajuda e entusiasmo dos amigos e colegas de trabalho, que anseiam pelo desfecho desta história.