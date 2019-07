Homem descobriu a sua própria imagem num maço de cigarros

Desde maio de 2016 que os maços de tabaco vendidos na União Europeia contêm imagens chocantes de lesões corporais, com o objetivo de sensibilizar os consumidores para os danos provocados pelo vício. No entanto, um homem de 60 anos não sabia que a sua perna amputada seria utilizada nesta campanha e ficou estupefacto quando a descobriu num maço de cigarros.

O homem albanês, que vive em Metz no nordeste de França, perdeu a perna num incidente em 1997 que envolveu um tiroteio. Acredita que a fotografia tenha sido tirada no hospital onde foi assistido, com o objetivo de perceber se podia ser equipado com algum aparelho para o ajudar a caminhar. Contudo, não se recorda de, em momento algum, ter autorizado a utilização da mesma para outros fins que não a análise médica.

A fotografia foi identificada pelo filho que reconheceu as feridas e as queimaduras da lesão do pai. Na imagem apenas se vê o sujeito da cintura para baixo. Mas tanto o próprio homem, como os seus familiares garantem que se trata da sua perna. “Cada cicatriz é específica, única. Este homem tem também marcas de queimadura na outra perna, é muito claro. Um especialista não terá problemas em identificar a imagem”, afirma o advogado.

O homem e o seu representante legal já escreveram ao hospital a fim de perceber como é que a imagem foi parar a um maço de tabaco. Também a Comissão Europeia foi contactada, dado que é a entidade responsável pela utilização destas imagens nos maços de tabaco.

A imagem da perna amputada é uma das várias que ilustram lesões chocantes que podem provocadas pelo consumo excessivo de tabaco. As imagens são acompanhadas por pequenas mensagens. Neste caso, pode ler-se “Fumar obstrui as suas artérias”.