Amnistia denuncia condições "cruéis e ilegais" de centro nos EUA com quase 2 mil crianças detidas

"Homestead não é um lar para crianças", afirmou Denise Bell, investigadora da AI Estados Unidos (EUA) para a área dos direitos dos refugiados e imigrantes, a propósito de um relatório divulgado hoje pela organização não-governamental (ONG) sobre aquele centro temporário de detenção para menores gerido pelas autoridades federais norte-americanas.

No documento, a AI aponta o dedo à atual administração norte-americana, denunciando que "os EUA estão a violar as suas obrigações em matéria de direitos humanos em Homestead, mantendo crianças desacompanhadas num regime de detenção prolongado e indefinido".

Ao longo das cerca de 40 páginas do relatório, e após duas visitas àquele centro de detenção federal, a Amnistia descreve as "condições inadequadas" em que vivem quase dois mil menores migrantes, com idades entre os 13 e os 17 anos, e como estas condições personificam "as consequências desastrosas das políticas governamentais dos EUA em relação às crianças que procuram proteção".

"As condições ilegais desta instalação são um resultado direto das políticas do Governo dos EUA destinadas a punir, em vez de proteger, as pessoas que tentam reconstruir as suas vidas", reforçou a ONG.