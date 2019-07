Centenas de documentos da embaixada do Equador confirmam o envolvimento russo nas atividades do WikiLeaks durante a campanha de 2016

Centenas de relatórios dos serviços de vigilância compilados para o governo equatoriano pela UC Global, uma empresa privada de segurança espanhola, e obtidos pela CNN, revelam que o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, transformou a embaixada do Equador, em Londres, num centro de controlo, e orquestrou uma série de revelações que influenciaram as eleições de 2016, das quais Donald Trump saiu vitorioso.

A possibilidade de que o australiano Julian Assange estivesse a receber ficheiros pirateados foi inicialmente levantada por Robert Mueller, no relatório final da investigação à interferência russa nas eleições americanas. Enquanto estava encurralado na embaixada do Equador, à espera de uma oportunidade para sair do país em segurança, Assange recebeu várias entregas e teve diversas reuniões. Agora, acredita-se que estava a receber materiais pirateados, relacionados com a campanha eleitoral de 2016, e a encontrar-se com hackers e funcionários do governo russos.

Os registos de segurança destacaram que Assange geriu pessoalmente a divulgação de algumas informações "diretamente da embaixada" onde viveu durante quase sete anos. “Não há dúvida de que existem provas" de que Assange tinha ligações com agências de informação russas, refere um dos relatórios. Contudo, Assange sempre negou estar a trabalhar para o Kremlin e insistiu que a fonte das informações que divulgava não era o governo russo, nem “um partido estatal". Além disso, sempre defendeu que era isento, e que também teria publicado informações prejudiciais para Donald Trump, se as tivesse recebido.

Embora confinado a algumas salas dentro da embaixada, Assange foi capaz de exercer enorme autoridade. Desde o início, exigiu alta velocidade de internet, serviço telefónico e acesso regular a visitantes profissionais e convidados pessoais. Segundo os documentos divulgados, esse acordo permitiu que ele mantivesse o WikiLeaks ativo.

O australiano elaborou uma lista de pessoas que podiam entrar na embaixada sem mostrar identificação ou serem revistadas pela segurança. Foi-lhe ainda concedido o poder de apagar nomes dos registos de visitantes e os serviços de segurança contam que, ocasionalmente, se encontrava com as visitas dentro da casa de banho feminina para evitar câmaras de vigilância. Apesar de, durante a estada de Assange na embaixada, o Equador ter três empresas de segurança a realizar vigilância constante, o fundador do WikiLeaks instalou os seus próprios aparelhos de gravação e usou máquinas de ruído para impedir que fosse ouvido.

A campanha presidencial americana verificou uma reviravolta histórica, a 14 de junho, quando o Comité do Partido Democrata anunciou que tinha sido hackeado e culpou a Rússia. Enquanto isso, os membros da equipa de segurança da embaixada trabalhavam horas extras, para conseguir lidar com as pelo menos 75 visitas que Assange recebeu durante esse mês - quase o dobro da média mensal de visitas registadas pela empresa de segurança naquele ano. Entre as visitas esteve um hacker identificado no relatório de Mueller como um possível portador dos emails do partido democrata hackeados.

O mesmo relatório conta que vários piratas informáticos russos utilizavam outros nomes online para comunicar com o WikiLeaks, por email ou por mensagens diretas no Twitter. As suas personas online - Guccifer 2.0 e DCLeaks - transferiam alguns dos arquivos para o WikiLeaks e reivindicavam publicamente a responsabilidade, numa alegada tentativa de desmentir a influência russa. Mueller concluiu que hackers da secreta militar russa, conhecida como GRU, atacaram alvos democratas na primavera de 2016 e removeram centenas de gigabytes de informação.O WikiLeaks partilhou mais de 20.000 ficheiros do Comité Nacional Democrata, em 22 de julho, sendo que alguns desses emails eram de Hillary Clinton.

Enquanto os democratas tentavam gerir as consequências, Trump afirmava: "Rússia, se vocês me estiverem a ouvir, espero que sejam capazes de encontrar os 30.000 emails que estão a faltar", referindo-se ao servidor privado de Clinton. Segundo Mueller, os russos estavam mesmo a ouvir, e tentaram piratear o escritório de Clinton, horas depois do comentário de Trump.