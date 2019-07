Militares americanos desaconselham invadir a Área 51. E, entretanto, já há alojamentos reservados

“A Força Aérea dos EUA está atenta ao evento de Facebook que propõe a ‘Invasão à Área 51’ (…) Qualquer tentativa de aceder ilegalmente à área é altamente desaconselhada”. O comunicado dos militares americanos à imprensa do país não deixa grandes dúvidas. Os que estão verdadeiramente interessados em entrar na base militar secreta não vão ter a tarefa facilitada pelas autoridades.

Há quem pense que tudo não passa de uma brincadeira da internet, e que efetivamente ninguém está com intenções reais de no dia 20 de setembro se deslocar ao Nevada. A verdade é que, segundo a estação de rádio americana NPR, um alojamento local perto do ponto de encontro estipulado pelo evento está com os quartos esgotados.

“Parece uma brincadeira, mas há aparentemente várias pessoas que querem verificar a brincadeira” afirma Connie West, proprietário do alojamento. Para além dos 10 quartos que dispõe, mas que já esgotaram, Connie tem também rentabilizado um terreno para campismo, e mais de 60 pessoas já requisitaram um lugar para as suas tendas.

“As pessoas estão, aparentemente, a levar isto a sério! Eu acho que são estupidas ao pensarem que vão conseguir chegar ao local, mas vou capitalizar o momento”, afima Connie West.

A base aérea nunca foi aberta ao público mas há vários anos que a zona se aproveita da mística envolvida para desenvolver o turismo. Uma estrada na zona foi batizada, em 1996, como “Estrada Extraterrestre” e vários comerciantes têm aproveitado para produzir merchandising relacionado com vida extraterrestre.

O que é a Área 51? Pelo que se sabe, trata-se de uma base militar da força aérea americana, situada no sul do Nevada, EUA. Contudo, a Área 51 é mais conhecida por aquilo que não se sabe dela. Isto porque há décadas que o local é alvo de inúmeras teorias da conspiração, sobretudo relacionadas com vida extraterrestre - de uma forma muito resumida, pensa-se que o governo americano aproveita a base para esconder todo o tipo de provas da existência de vida fora do planeta Terra.