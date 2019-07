37 feridos em voo da AirCanada surprendido por uma forte turbulência

Pelo menos 37 pessoas ficaram feridas durante um voo da companhia aérea AirCanada que realizava a travessia de Vancouver-Sidney. O Boeing 777–200, que transportava 284 passageiros e tripulação, teve de fazer um desvio pelo Havai, perto de zona em que foi atingido por uma forte turbulência, e onde teve de realizar uma aterragem de emergência.

Trinta pessoas foram levadas ao hospital em Honolulu, sendo que nove sofreram ferimentos graves. Os passageiros relatam que a cabine ficou suja com sangue e amolgada, devido a várias pessoas terem sido projetados contra o teto. Além disso, as máscaras de oxigénio caíram dos seus compartimentos e nem os carrinhos utilizados pelos hospedeiros de bordo resistiram à turbulência.

O avião foi atingido por um tipo de turbulência que não dá qualquer indicação visual de existir, como a que ocorre dentro das nuvens quando massas de ar que se movem a diferentes velocidades se encontram. Os pilotos são obrigados a recorrer aos relatórios de outros aviões, transmitidos através do controlo de tráfego aéreo, para manter o registo deste tipo de turbulência. É precisamente devido ao risco de encontrar turbulência inesperada que a maioria das companhias aéreas recomenda a utilização de cintos de segurança durante todo o voo.

"Todos nós batemos no teto e tudo caiu", "as pessoas voaram", contou um dos viajantes à imprensa. "Vi as pessoas à minha frente a ir contra os compartimentos da bagagem e depois a bater de novo contra os seus lugares", explicou outro.

A banda australiana Hurricane Fall, que também estava no voo, partilhou uma mensagem no Facebook, na qual informa que o vocalista sofreu lesões no braço e no cotovelo, mas já teve alta do hospital. "Só para que todos saibam que estamos bem depois do incidente, no nosso voo para casa... Estamos todos super gratos ao pessoal da AirCanada pelo seu profissionalismo e prontidão na resposta", escreveram. A banda afirmou ainda que apesar da "experiência incrivelmente assustadora", estão "gratos" por estarem "sãos e salvos".

Segundo a Air Canada todos os feridos já foram examinados, atendidos e receberam alta dos hospitais locais. A companhia aérea informou ainda que todos os passageiros do voo tinham sido hospedados em hotéis locais, com novo voo previsto para sexta-feira.