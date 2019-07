Rapaz de 12 anos torna-se celebridade com palestras motivacionais no Paquistão

Hammad Safi veste-se elegantemente e é um bom orador, mas o seu maior trunfo é a sua idade. "Quando as pessoas me veem dando palestras ficam inspiradas apenas por me ver, por ser tão jovem como sou", declara o próprio, o mais novo de seis irmãos e filho de um empresário.

O adolescente tem quase 600 mil inscritos no canal do YouTube, onde alguns dos seus vídeos, em urdu, foram vistos milhões de vezes.

Na rede social Facebook tem mais de dois milhões de seguidores.

O adolescente começou a dar palestras motivacionais aos 8 anos, depois de se matricular num centro educativo especializado em idiomas e tecnologia, que possui ainda ênfase em oratória.

"Os meus professores motivaram-me e inspiraram-me a trabalhar pelo Paquistão", disse Hammad Safi, que dá palestras em colégios e universidades em todo o país.

As suas palestras concentram-se principalmente na educação, num país em que 40% dos 207 milhões de habitantes não sabem ler e escrever e 20 milhões de crianças não frequentam a escola.

"Acho que o maior problema (no Paquistão) é a educação. Quero inspirar os jovens a estudar, a ter acesso ao conhecimento, à sabedoria", sublinhou o adolescente, que recebeu a alcunha de "pequeno professor".

Hammad Safi acredita que há muito "talento" em seu país, mas que os jovens paquistaneses "não conhecem o seu potencial".

Para alcançar esse potencial, o "pequeno professor" aconselha os jovens a lerem biografias de grandes líderes e usarem a Internet e o YouTube para procurarem os ensinamentos de universidades de todo o mundo.

Numa palestra motivacional na sua residência em Islamabad, Hammad Safi exortou as 30 pessoas que o ouviam a terem um comportamento "positivo", rejeitarem o "medo" e não se assustarem com os desafios.

"Seja qual for o objetivo de longo prazo da sua vida, divida-o em metas de curto prazo", aconselhou. O seu público, entre 11 e 23 anos, seguia as suas palavras com atenção.

Safi explicou aos seus alunos que se levanta todos os dias às cinco da manhã, faz exercícios, reza e depois começa a estudar. O seu dia é regido por um horário de 18 horas, que inclui entre 10 e 12 de estudo.

Atualmente, Hammad Safi estuda turco, árabe, farsi, chinês e inglês.

"Quando tenho tempo livre, jogo críquete, futebol ou videojogos", declarou ainda.

A fama do "pequeno professor" já cruzou as fronteiras paquistanesas, com visitas a Dubai e Arábia Saudita. Em agosto, planeia realizar eventos na Turquia, onde se encontrará com o Presidente do país, Recep Tayyip Erdogan.

As suas ambições também cresceram.

"Eu quero ser um líder do Paquistão e um líder do mundo", afirmou Hammad Safi.