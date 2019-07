Casal despedido da gerência de um supermercado depois de fotografias na caça de animais selvagens se tornarem virais

A cadeia de supermercados francesa Super U anunciou, esta semana, que um casal irá imediatamente abandonar a gerência de uma das lojas, depois da polémica das fotografias na caça. O casal surge em várias imagens junto de animais selvagens mortos com um ar de felicidade.

As fotografias foram publicadas, em 2015, num site de caça recreativa na África do Sul que premeia em dinheiro a caça de animais selvagens.

A polémica começou há uns meses no Facebook e depressa se estendeu ao Twitter. Os utilizadores criticaram a prática e, principalmente, o ar de satisfação que o casal mostra nas imagens. Estas tornaram-se virais e chegaram à empresa que foi pressionada a despedir o casal da gerência da loja.

O casal não comentou o caso nem reagiu ao despedimento. As fotografias já foram removidas do Facebook, mas ainda conseguem ser vistas nesta notícia da BBC. Nesta versão das imagens, as caras do casal estão tapadas com emojis mas é percetível que estão a posar junto dos corpos mortos de um hipopótamo, de uma zebra, de um leopardo e de um leão.