Patrulha de voos acrobáticos na Suíça dá espetáculo… na cidade errada

O grupo de pilotos de voos acrobáticos Patrouille Suisse protagonizou um momento insólito. Em vez de atuar na homenagem a um antigo piloto, onde eram esperado, o grupo enganou-se e acabou por fazer o espetáculo numa cidade a seis quilómetros.

Em comunicado à imprensa local, o líder do grupo diz ter confundido a tenda montada para o festival com o local da homenagem e que isso o fez encaminhar os seus companheiros para o sítio errado. Os aviões não estavam equipados com GPS. A Patrouille Suisse já pediu desculpa pelo sucedido.

A homenagem, onde supostamente deviam ter atuado, foi dirigida a Oskar Bider, a primeira pessoa a voar por cima dos Alpes. O momento veio a propósito dos cem anos da sua morte e teve lugar na cidade onde nascera, Langenbruck.

Já os festivaleiros que acabaram por assistir ao espetáculo inesperado ficaram bastante satisfeitos com a surpresa....