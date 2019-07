Pode existir uma dezena de bombas por explodir em Pompeia

Segundo o jornal italiano Il Fatto Quotidiano, existem 10 bombas da Segunda Guerra Mundial, ainda por explodir, enterradas entre o património arqueológico da cidade de Pompeia. A investigação revela que dos 66 hectares, apenas 44 foram escavados e, as 10 bombas, deverão estar nos 22 hectares por analisar.

Pensa-se que as bombas em questão tenham sido largadas, juntamente com outras 165, pelas tropas aliadas, durante nove ataques aéreos distintos. “Noventa e seis bombas foram localizadas e desativadas”, “as outras bombas acabaram numa zona do local que ainda não foi escavada. Muitas delas foram desativadas ou já tinham explodido. Mas pelo menos 10 desses explosivos ainda estão lá”, informa o jornal, citando documentos exclusivos do Arquivo Fotográfico Aéreo do Reino Unido, incluindo um mapa de bombardeamentos e entrevistas com arqueólogos e especialistas.

O Museu Arqueológico de Pompeia considera que não existe nenhum "risco para os visitantes" e conta que "o local tem elaborado regularmente o projeto de recuperação, que é realizado pelos militares" e "a recuperação da área foi realizada a cada metro".

As ruínas de Pompeia, perto de Nápoles, foram descobertas no século XVI, tendo as primeiras escavações começado em 1748. A cidade está a atravessar uma nova fase de escavações, a mais intensiva desde os anos 50, mas um terço da área continua inexplorada. Atualmente, Pompeia é um dos locais arqueológicos mais visitados do mundo e Património Mundial da UNESCO.