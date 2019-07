Grécia: Tsipras reconhece derrota nas legislativas e felicita líder da Nova Democracia

Numa conversa telefónica, ambos os líderes acordaram que a transferência de poderes será feira na segunda-feira, imediatamente após Mitsotakis tomar posse perante o Presidente grego, Prokopis Pavlópulos, numa cerimónia que está prevista para as 13:00 locais (11:00 em Lisboa), segundo a mesma fonte.

Segundo as primeiras projeções dos resultados, o partido da direita conservadora liderado por Mitsotakis venceu o Syriza, de Tsipras, com 39,7% dos votos contra 31,4%.

A Grécia votou este domingo em eleições legislativas antecipadas em relação às quais a generalidade das previsões já apontavam o fim da experiência de quatro anos de um Governo dominado pelo partido de esquerda Syriza e o regresso ao poder da direita conservadora.

A Nova Democracia (ND) já tinha ganho as eleições europeias de 26 de maio passado e as regionais e municipais que decorreram em simultâneo, com segunda volta a 2 de junho.

Tsipras estava no poder desde 2015.

O futuro primeiro-ministro, de 48 anos, foi eleito presidente da ND em 2016, após as grandes derrotas eleitorais do partido de janeiro e setembro de 2015 face ao Syriza, do até agora primeiro-ministro Alexis Tsipras, e parece querer impor um novo estilo, ao sobrepor-se à "velha guarda" do partido.