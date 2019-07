"Estou próximo de quem se manifesta pelo clima, mas eles têm de incluir as pessoas que vivem no planeta, e isso é política"

O átrio da Nova SBE, em Carcavelos, está quase cheio para as Conferências do Estoril. No painel, prémios Nobel da Economia e da Paz discutem se a pobreza é um crime contra a Humanidade. Já para o fim da sessão, quando o microfone desce ao público para perguntas, uma voz entre os presentes lamenta as palavras negativistas de um dos oradores; outra apela a que se passe das palavras à ação, para se combater a desigualdade de que se acabou de falar. O orador leva a peito: “Vai com calma. Aquilo que me pedes para fazer, fi-lo toda a minha vida.”

Aos 79 anos, Bernard Kouchner continua a ter resposta rápida e afiada sempre que é diretamente interpelado, tal como mantém uma voz crítica com que, há mais de meio século, denuncia e procura resposta para situações humanitárias dramáticas – como aquela que encontrou no final dos anos 1960, no Biafra, e que haveria de estar na génese de duas das mais relevantes organizações não governamentais (ONG), os Médicos sem Fronteiras (MSF) e os Médicos do Mundo, ou a que, há precisamente 40 anos, por estes dias de junho, levou à montagem de uma operação para resgatar e tratar milhares de refugiados à deriva no mar da China.

Desde o fim da Guerra do Vietname, em 1975, dezenas de milhares de nacionais do Sul, perseguidos pelo regime comunista vitorioso do Norte, faziam-se ao mar à procura de refúgio em países vizinhos. As notícias de que vários portos recusavam receber o navio Haï Hong, com 2 500 pessoas a bordo, motivam a compaixão dos franceses e juntam as elites políticas e intelectuais numa campanha para ajudar os “boat people”. O médico ativista dá a cara pelo esforço e, nos meses seguintes, desdobra-se numa das mais mediáticas operações humanitárias: “Um barco para o Vietname”, levando jornalistas a bordo do navio-hospital Île de Lumière (Ilha de Luz, na tradução literal) para testemunharem as operações e as condições de vida dos refugiados.

“Não há mortos de direita e mortos de esquerda”, reivindicaria, para arregimentar o apoio transversal da comunidade à missão. “Foi o fim da Guerra Fria nas nossas cabeças”, diria mais tarde ao The New York Times o filósofo André Glucksmann, um dos promotores da operação que consolidou uma nova era de ativismo, trazendo alívio aos afetados pelas guerras e repressão política. De trás vinha já uma década de apoio à ideia do direito à intervenção (ou ingerência) para fins humanitários – a defesa de que é legítimo cruzar fronteiras de Estados soberanos, sempre que atrocidades, guerras ou desastres justifiquem o imperativo de socorrer os necessitados. Mas foi o descontentamento com a alegada postura passiva da Cruz Vermelha Francesa, em relação às atrocidades testemunhadas durante o conflito na região separatista do Biafra, na Guerra Civil Nigeriana, que levou Bernard, médico gastrenterologista de formação, a emancipar o conceito. Surgia o Grupo de Intervenção Médica e Cirúrgica de Urgência, a semente para o que viria a ser, em 1971, a organização médica e humanitária internacional Médicos sem Fronteiras, fundada por uma dúzia de médicos e jornalistas.

Debaixo dos holofotes

O eloquente Kouchner desde cedo percebeu a força das câmaras e dos microfones para chamar a atenção para a sua agenda humanitária. Nos filmes da época, que se encontram na internet, tão depressa surge, em 1979, em tronco nu e em calções no convés do navio, vestindo a pele de médico voluntarioso, como aparece em fato de ativista engravatado, na sala de um hotel ou num estúdio de televisão, a congregar apoios para levar o Île de Lumière a bom porto. Mais tarde, aparece em mangas de camisa com um saco de arroz às costas ou, em 1992 e já ministro da Saúde, ajoelhado numa sala pejada de crianças magras e famintas na Somália, a pedir alimentos e medicamentos. Não sem criticar os franceses “podres de ricos” que preferem ir de férias ou para os Jogos Olímpicos, enquanto aquelas atrocidades acontecem.

Há quem atribua a este apetite pelas luzes (e a um ego demasiado grande) parte das causas para a cisão que acabaria por acontecer nos Médicos sem Fronteiras. A ideia de fretar o barco para socorrer os refugiados vietnamitas e a operação mediática montada à sua volta foram tudo menos consensuais na organização. Porém, também há relatos de divergências ideológicas e de “golpes” da direita. Em 1980, com a rutura consumada, Kouchner continuou a batalha pelo direito de intervenção humanitária numa nova casa, os Médicos do Mundo, que ajudou a fundar.

Entretanto, politicamente, vai navegando das águas da esquerda radical para as do centro antitotalitarista, como definiu The New York Times num extenso artigo de 2008. Até 1966, milita no Partido Comunista Francês, lidera greves académicas no Maio de 1968. Em Cuba, passa uma noite a beber e a pescar com Fidel Castro. Em 1988, tem a primeira experiência governativa sob a presidência de Mitterrand, como secretário de Estado para a Ação Humanitária. Nos anos 90, adere ao Partido Radical de Esquerda e, em 2007, é expulso do Partido Socialista francês, depois de integrar o governo de Nicolas Sarkozy, como ministro dos Negócios Estrangeiros. Pelo meio, ocupou as pastas da Saúde e da Ação Humanitária e passou, brevemente, pelo Parlamento Europeu.

Especialista no colapso

Mas foi sempre no terreno que se deu melhor. Adora gerir crises, é um “entusiasta do drama e do perigo”, como o descreve o jornal norte-americano. O passaporte estará recheado de carimbos das partes mais conflituosas do mundo, do Paquistão ao Afeganistão, do Uganda ao Sudão, Líbano, Libéria ou Bósnia. “Sou um especialista no colapso da sociedade”, disse, em 1999, quando foi nomeado para liderar a administração interina das Nações Unidas no Kosovo, onde atuou como se fosse um Chefe de um Estado que não existia. Empenhado e responsável? Ou demasiado preso à agenda mediática? Mais uma vez, as avaliações sobre a prestação dividem-se.

Nos anos 2000, a revista da Cruz Vermelha Internacional definia-o como não deixando ninguém indiferente e como controverso, conforme a sua postura, em 2003, perante o regime iraquiano o demonstrou. Ao mesmo tempo que se revelou favorável à deposição de Saddam e ao fim de 30 anos de ditadura, insurgiu-se contra uma intervenção militar num artigo de opinião assinado em Le Monde, criticando a ausência da transição de poder. “Não desejamos a guerra, mas não queremos que continue o martírio do povo iraquiano. Não à guerra, não a Saddam Hussein.”

O resto é história e mais sofrimento. Um mês e meio depois, a coligação liderada pelos Estados Unidos da América fazia abater sobre Bagdade a operação Choque e Pavor, o princípio de uma década de conflitos, o que provocou dezenas de milhares de mortos e feridos, milhões de deslocados e de pessoas a precisar de ajuda humanitária. Nos anos que se seguiram, a região veria ainda emergir a guerra civil na Síria e as ações terroristas do Daesh, enquanto, junto às fronteiras ou para lá delas, as ONG, como os MSF ou os Médicos do Mundo, continuam no rasto da destruição, a tentarem levar algum conforto e vida, onde eles escasseiam.

Kouchner, que esteve na génese de ambas as organizações, é que está declaradamente menos otimista do que há 40 anos: “Não é um bom período para falar de Humanidade, de todo”, admitiu nas Conferências do Estoril. “Podes dedicar a tua vida ao sofrimento dos outros, mas está a tornar-se mais difícil de lidar com a realidade – com o teu coração e com as tuas mãos.”

Marcos Borga

À porta dos 80 anos, Bernard Kouchner, o ativista humanitário francês que fundou os Médicos sem Fronteiras e os Médicos do Mundo, pede que não se pinte dele um retrato demasiado pessimista. Mas não é fácil, sobretudo quando fala sobre desigualdade, refugiados, nacionalismo e da Europa que ainda vive convulsões económicas e sociais, como a dos Coletes Amarelos. Em entrevista à VISÃO, à margem dos Encontros do Estoril, onde esteve a debater a pobreza com dois prémios Nobel, Kouchner insurge-se com a Europa que deixa morrer refugiados nas mesmas praias onde brincam as suas crianças. “Nunca estarei feliz com o egoísmo”, desabafa.

Nas últimas três décadas tirámos mil milhões de pessoas da pobreza, segundo o Banco Mundial. Estamos mais próximos de eliminá-la?

Não é fácil de resolver. Estamos a progredir, mas a pobreza extrema continua, principalmente na [África] subsariana. Em 2030, deveremos ter erradicado a pobreza, mas a população continua a crescer e não sabemos se isso será um obstáculo. Mas muito mais importante – e eu dediquei a minha vida a combater a pobreza – é a desigualdade, a diferença entre ricos e pobres.

Mas essa é ainda mais estrutural...

“Estrutural” é uma palavra de peritos. Não sou, não quero ser um perito. Vi as pessoas nas minhas mãos. Se há um reequilíbrio a ser feito, este é entre países ricos e pobres.



Nos países desenvolvidos fala-se em taxar os ultrarricos. Qual seria aqui o caminho?

Criar empregos, mas eles estão a desaparecer com a transformação tecnológica, há crescimento sem novos empregos. E há depois uma reação muito mais importante: as pessoas não se preocupam umas com as outras. Partilhar riqueza entre ricos e pobres é absolutamente impopular. O egoísmo está aí.

Vê esse fenómeno a agravar-se?

No final dos anos 1970 estávamos no mar da China a salvar centenas de milhares de pessoas [refugiados do Vietname]. Para deixá-las viver as suas vidas, para evitar a sua morte. Agora deixamo-las morrer no Mediterrâneo. A imigração é um problema resolúvel, mas nós não queremos resolvê-lo; queremos fechar as fronteiras. O nacionalismo está de volta. O populismo está de regresso. O terceiro passo é o fascismo!

É um risco real?

[Risos.] Olhe para os resultados das eleições europeias!

Mas os analistas dizem que os resultados das forças mais extremistas nas Europeias afinal não foram tão fortes como se antecipava...

São fortes. Na Europa não serão ainda tão nacionalistas ou populistas, mas veja o que está a acontecer no meu país [França]! Veja os Coletes Amarelos! Consegue explicar-lhes que eles têm de partilhar com as pessoas pobres da Terra? Pode tentar, mas não será bem-sucedido. É uma nova era. Deixámos morrer cerca de 500 mil na Síria sem qualquer manifestação nas ruas, nenhum protesto! E, no entanto, eu fui o homem – com os Médicos sem Fronteiras, os Médicos do Mundo – que esteve a salvar pessoas a 12 mil quilómetros do meu país. E agora deixamo-las morrer nas praias onde as nossas crianças fazem castelos de areia. É otimismo? [Silêncio.] Não é.

No ano passado, apelou a uma maior generosidade da França no acolhimento aos refugiados. Algo mudou desde então? E como vê a disponibilidade de Portugal para esse acolhimento?

Não é o suficiente, nem em Portugal nem em França. Honestamente, quem salvou a honra da Europa? Angela Merkel. Foi demais? Sim, mas fê-lo. Foi o fim da Europa quando se recusou abrir as portas e partilhar o fardo, o número de refugiados.

Está desiludido.

As pessoas queixam-se com razão, os salários não são suficientes. Os Coletes Amarelos são um movimento muito profundo e real, e o Presidente [Macron] não respondeu! Dá-se-lhes alguma coisa, mas é caridade, não é mudar realmente a organização da sociedade. É muito difícil falar a estas pessoas sobre reequilibrar diferenças entre ricos e pobres. Passei a minha (longa) vida próximo do Terceiro Mundo, em guerras e fome. Surpreendo-me quando vejo sofrimento no meu país. É muito doloroso para as pessoas, que acreditam que estão completamente à margem da sociedade – e estão!

Foi ministro dos Negócios Estrangeiros no início da crise financeira. O caminho de recuperação foi o correto ou o possível?

França, e o Presidente Sarkozy, reagiu na altura da forma correta. Mas ter um governo não é ter os bancos! Alguns peritos dizem-nos que a crise ainda persiste e que outra virá. Não sei, mas este episódio traz-nos para a realidade da diferença no mundo. Como podemos dizer às pessoas que vivem no Burkina Faso que serão tão ricos como nós? [Risos.] Não mintamos: não serão. Levará décadas.

Como vê as novas gerações de ativistas como Greta Thunberg, a jovem por detrás do movimento contra as alterações climáticas?

Muito bem, mas eles só estão interessados nas alterações climáticas. Eu estou próximo dos ecologistas e de quem se manifesta pelo clima, mas eles têm de incluir as pessoas que vivem no planeta, e isso é política. E, para eles, política é caca. [Risos.] Não conhecem o resto do planeta, o resto dos problemas – mas não é que estejam contra ou que sejam cruéis.

É um tema apenas para diplomacia e governos, o cidadão comum já não quer saber disso?

Mas dantes não era assim. O cidadão comum, o cristão, o católico, o protestante, estavam interessados. E eram as pessoas que acolhiam. Os migrantes não vão parar. Somos a parte mais rica do mundo e temos de partilhar. Na altura [da crise dos refugiados], recusámo-nos a fazê-lo e Angela Merkel aceitou. Foi uma senhora muito corajosa, apesar da sua rigidez.

Faltou essa coragem ao resto dos líderes políticos?

Nem todos, mas a maioria recusou. Não perceberam que a fraternidade e a abertura são a base da Europa. Não desenhe o meu retrato como um homem horrível e 100% pessimista. Adoro a luta, mas...

É um “herói” da sua geração, mas infeliz com o que foi conseguido...

Nunca estarei feliz com o egoísmo.