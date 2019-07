Homem que prendeu um anel de casamento a um peixe é acusado de “irresponsabilidade” pelo Estado de Michigan

Decorria mais um campeonato de pesca no lago de Michigan, nos Estados Unidos, quando um dos participantes reparou em algo invulgar num dos peixes que havia apanhado: um anel de casamento preso com uma braçadeira de plástico à cauda do animal, o que causou enorme perplexidade aos pescadores.

Três dias mais tarde, o responsável acusou-se e veio a público explicar o que acontecera. “Quatro anos depois de me ter divorciado, senti a necessidade de me ver livre do anel, mas não queria deitá-lo fora, nem penhorá-lo, nem nada do género” disse o capitão Jason Rose, também pescador, ao jornal Chicago Sun Times.

Decidiu então prender o anel a um peixe e lançá-lo ao mar, uma forma metafórica de terminar de vez um casamento com mais de dez anos: “Ela foi sempre contra a minha vontade de seguir os meus sonhos e odiava o quanto eu pescava”.

Na última segunda-feira, o Departamento de Recursos Naturais do Estado de Michigan reagiu ao acontecimento, caracterizando o comportamento como “irresponsável”. Brian Gunderman, representante do departamento, disse ao canal Wood TV, que a forma como o anel foi anexado ao animal “iria sempre causar feridas ao longo do tempo”. Brian Gunderman distingue ainda o ato de pescar de um gesto que causa dor no animal ainda que o liberte no mar.

Jason Rose acredita veementemente que o anel estava amaldiçoado e declara que a sua vida “tem sido incrível desde o dia em que me livrei do anel”. A verdade é que o novo dono da aliança, o pescador que o encontrou, também corrobora a teoria: “Desde que entrou no meu barco, tive problemas com os controlos do motor, o mecanismo que eleva o piso do leme para chegar aos motores partiu-se e a mangueira da doca também se estragou (…) acho que lhe vou enviar o anel de volta por correio, sem morada para devolução”.