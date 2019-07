Ex-ministro norueguês preso por abuso sexual a refugiados

Svein Ludvigsen, ex-governador de Troms, Noruega, foi esta semana condenado a cinco anos de prisão por abuso sexual a três homens refugiados. De acordo com a BBC, os abusos aconteceram entre 2011 e 2017.

Aproveitando-se da situação dos três homens, Sven Ludvigsen oferecia-lhes casa e trabalho em troca de favores sexuais. As vítimas têm agora 25, 26 e 34 anos de idade, tendo uma delas uma leve deficiência intelectual. Os abusos terão ocorrido em casas do ex-governador e no seu escritório.

Sven Ludvigsen foi ministro das pescas de 2001 a 2005 e assumiu no ano seguinte o cargo de governador de Troms, um condado norueguês situado no norte do país. Em 2014, reformou-se da sua atividade política.

Apesar de ter sempre negado as acusações em tribunal, o ex-governador acabou por admitir ter tido relações sexuais com um dos homens de forma consensual. A verdade é que o tribunal norueguês entende que Ludvigsen se aproveitou da falta de asilo dos três homens para os chantagear, oferecendo-lhes casa e trabalho em troca de favores sexuais.

O caso dura desde o ínicio de 2018, e Ludvigsen chegou mesmo a estar preso durante cinco semanas. Em novembro o ex-ministro voltou a ser acusado e o ministério público da Noruega divulgou esta quinta-feira a sua sentença.