Trump utiliza fotografias de modelos para ilustrar testemunhos de apoiantes

“Não podia pedir um presidente melhor” diz Tracey, da Florida, num vídeo promocional de 20 segundos, apelando ao voto no atual presidente americano. A rapariga sorridente que vemos na imagem podia ser Tracey – mas não é. Trata-se de uma modelo cujo nome, idade e nacionalidade desconhecemos. A fotografia pode ser comprada por qualquer um numa base de imagens online.

Este e outros vídeos do mesmo género foram divulgados, nas últimas semanas, pela página de Facebook oficial de Donald Trump como anúncio e promoção da sua recandidatura à presidência do país. No texto que acompanha o vídeo, Trump afirma que “apesar da constante propagação de mentiras pelos meios de comunicação de notícias falsas, a minha popularidade está nos níveis mais altos de sempre”.

De facto, o utilizador mais atento pode comprovar que as imagens em causa estão subtilmente legendadas no canto inferior esquerdo com a salvaguarda de que a imagem é de um ator mas o testemunho é real. Ainda assim, a revista americana Time levanta a pertinente questão sobre o porquê de “uma campanha que enche arenas com apoiantes ter de comprar imagens de modelos”.

O iStock é um serviço de fornecimento de fotografias online, gerida pela agência Getty Images. Estes serviços são frequentemente utilizados por publicitários ou por meios de comunicação social para ilustrar conteúdos editoriais. Neste caso, o preço das licenças para utilização dos vídeos em questão rondavam os 150 euros.