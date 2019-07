Empresário brasileiro suicida-se durante um evento com um ministro e um governador

Esta manhã, um empresário brasileiro suicidou-se durante um evento em que o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas estavam presentes. Sadi Gitz tinha 70 anos e era empresário do setor da cerâmica. O evento estava a ser gravado e transmitido em direto no Instagram do governador.

O jornal Estado de São Paulo relata que “fontes do governo estadual contaram que o empresário era dono de uma fábrica de revestimentos cerâmicos que estava com as atividades suspensas por causa do alto preço do gás”, o que conduziu à falência da mesma. Por outro lado, o Globo adianta que Sadir Gitz estaria a enfrentar um “processo de recuperação judicial da empresa”.

Alguns jornalistas brasileiros relacionam os dois acontecimentos, apesar de não haver qualquer confirmação sobre os motivos que levaram o empresário a cometer suicídio.

O governo de Sergipe acabou por cancelar o evento e publicar uma nota de pesar pela morte do empresário.