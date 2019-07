Vídeo arrepiante mostra momento em que uma criança cai entre comboio e plataforma e está a ser partilhado como alerta aos pais

As imagens que se seguem foram capturadas pelas câmeras de vigilância de uma estação de comboios em Sydney, na Austrália. À chegada do comboio à plataforma, os passageiros aproximam-se das portas, entre eles uma família com duas crianças: uma num carrinho de bebé e outra em pé. Em breves segundos, a criança mais velha, que estava próxima dos pais, aproxima-se das portas e cai no intervalo entre o comboio e a plataforma.

Os restantes passageiros apressaram-se em alertar o condutor para não arrancar e ajudaram os pais a retirar a criança. Felizmente, ninguém ficou ferido e tudo não passou de um susto.

Apesar de ter ocorrido em Fevereiro, a Sydney Trains, entidade ferroviária da cidade, decidiu publicar agora o video, no intuito de alertar para atenção dos pais no período das férias escolares. “No último ano, houve quase 200 incidentes com crianças na nossa rede de transportes – muitos desses incidentes ocorreram durante as férias escolares” diz a transportadora na sua página de Facebook.

No final do vídeo, é possível ver ainda um outro incidente com uma criança que corre para apanhar o comboio e cai das escadas, precedido pela mensagem "não corra, outro comboio virá brevemente".

“Este vídeo é um lembrete constante aos pais para que tenham atenção às crianças quando viajarem nos nossos comboios”, acrescenta a transportadora.