Twitter diverte-se com o momento embaraçoso de Ivanka Trump na reunião do G20

Ivanka é a filha mais velha de Donald Trump, e apesar de ter seguido a carreira de empresária e designer de moda, trabalha atualmente como assessora do presidente americano. Trump sempre reconheceu publicamente as competências da filha, tendo até afirmado que "se ela se quisesse candidatar a presidente, seria muito, muito difícil vencê-la". No entanto, a nomeação de Ivanka para o cargo na Casa Branca foi muito contestada, devido à falta de experiência em funções semelhantes.

Donald Trump decidiu, desta vez, levar a filha consigo à 14º reunião do G20, para atuar como porta-voz do governo americano e discursar sobre a luta pela igualdade de género. No entanto, as expressões pouco amigáveis dos restantes líderes mundiais e as situações constrangedoras protagonizadas por Ivanka Trump, foram captadas pelos vários fotógrafos no local.

O momento mais embaraçoso ficou registado num vídeo partilhado no Instagram do Palácio Presidencial francês. Durante o mesmo, Ivanka Trump parece intrometer-se na conversa entre o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra britânica Theresa May, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, a diretora do FMI Christine Lagarde.

Os utilizadores das redes sociais não perderam a oportunidade para se divertirem a partilhar várias montagens, incluindo a assessora do governo americano, em fotografias de momentos históricos. No Twitter a hashtag #UnwantedIvanka (Ivanka indesejada) já está a ser utilizada por milhares de pessoas.