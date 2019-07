Sem-abrigo retirados das ruas de Bruxelas dias antes da Volta à França

Começam esta semana as comemorações de arranque da prova de ciclismo mais famosa do mundo. Este ano, a Volta à França em Bicicleta tem início na cidade de Bruxelas. Apesar do evento ter começado esta segunda-feira, os participantes só irão pedalar a partir de sábado.

No entanto, as preparações para o arranque da competição já geraram polémica. Isto porque, na sexta-feira, no parque Maximilian, na cidade de Bruxelas, cerca de 90 pessoas em situação de sem-abrigo foram obrigadas a mudar-se para o alojamento do SAMU Social, um serviço de emergência humanitária em França. Grande parte destas pessoas são imigrantes ilegais, provenientes de países dos Médio Oriente.

Antes de receber os refugiados do parque Maximilian, o SAMU Social foi financiado em 170 mil euros pela câmara de Bruxelas para cobrir os custos da operação. O porta-voz da SAMU Social, em declarações ao jornal belga De Morgen, esclareceu que os fundos recebidos serviriam “para um mês de cuidados diários” mas tem esperança de “que este período seja estendido”.

A polémica estalou quando os voluntários da Plataforma Cívica, uma instituição de caridade que trabalha com refugiados, afirmaram que a operação de alojamento das pessoas estava diretamente relacionada com as preparações do evento de abertura da Volta à França. “Nós só podemos ficar felizes com os lugares que abriram para alojar as pessoas. No entanto, não estamos gratos pela forma como as coisas foram feitas. Se a lógica é de interesse ou imagem comercial, então estão a abrir estes lugares de alojamento pela razão errada e nós repudiamos tais ações” explica Mehdi Kassou, membro da Plataforma Cívica, aos meios de comunicação belgas

A câmara de Bruxelas negou a relação entre os dois acontecimentos, esclarecendo que a retirada de pessoas em situação de sem-abrigo do parque já dura há mais de um mês e vem no seguimento das queixas feitas pelos moradores e no crescimento do número de pessoas a habitar o parque: “Há os refugiados para quem estamos a procurar uma solução humanitária e a tentar providenciar uma cama. E há os moradores locais que querem ver a paz e o silêncio regressar ao parque”.

O parque Maximilian situa-se muito perto do centro da cidade de Bruxelas e acolhe dezenas de pessoas em situação de sem-abrigo, principalmente refugiados do Médio Oriente. Nas últimas semanas, o parque viu o número de habitantes crescer graças à retirada de pessoas da estação de Bruxelas-Norte.