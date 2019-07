O momento constrangedor e viral protagonizado pela filha de Trump em encontro com líderes mundiais

Não é a primeira vez que Ivanka Trump, filha de Donald Trump, se destaca num grande evento político internacional. No entanto, o vídeo que se tornou viral este fim de semana mostra que a filha do presidente americano ainda luta para atingir a credibilidade desejada.

Decorria a 14º reunião do G20 e Donald Trump fez-se mais uma vez acompanhar num evento politico pela sua filha. Ivanka não só foi porta-voz da Casa Branca, ao divulgar um vídeo no Twitter explicando o percurso do presidente na convenção, como ainda fez ela própria um discurso para os restantes líderes mundiais em que apelou à luta pelos direitos das mulheres.

O momento mais caricato foi publicado no Instagram do Palácio Presidencial francês e regista uma conversa informal entre o presidente francês Emmanuel Macron, a primeira-ministra britânica Theresa May, o primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, a diretora do FMI Christine Lagarde e… Ivanka Trump. Enquanto os líderes discutem problemas sociais, Ivanka procura participar ativamente na conversa. Perante isto, as reações dos líderes mundiais, em particular de figura máxima do FMI, parecem não aprovar a forçada intromissão de Ivanka Trump na conversa.

O video correu a internet e os críticos não deixaram passar o momento em branco. Alexandria Ocasio-Cortez, congressista em Nova Iorque, comentou que “ser filha de alguém não é, na verdade, uma qualificação”. Já o jornalista britânico Mehdi Hasan afirmou “doloroso” ver o vídeo.