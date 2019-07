Fotogaleria: sobem de tom protestos em Hong Kong, com manifestantes a tentar invadir parlamento

De barras de metal a um carrinho de mão em ferro, tudo serviu para estourar as portas e as janelas de vidro do prédio do Parlamento, em Hong Kong. Os manifestantes acabaram por entrar, no meio dos destroços, procurando depois romper a barreira física que os afastava da área principal do edifício, segundo relatou esta manhã a CNN.

O protesto começou há algumas semanas e visa contestar a crescente influência do governo chinês sobre a região, sobretudo desde que a administração local lançou um projeto de lei que autoriza a extradição de moradores de Hong Kong para o continente.

Aos ovos dos ativistas, protegidos com máscaras na cara e guarda-chuvas, a polícia respondeu com bombas de gás lacrimogéneo e spray pimenta. Pouco antes, o governo de Hong Kong - uma das duas regiões administrativas da China com estatuto especial - havia comemorado o 22º aniversário da transferência da soberania do território da Grã Bretanha para a China, numa celebração oficial que ocorreu num local fechado, oficialmente por causa da chuva.

Desde 1997 que o território é administrado sob um acordo conhecido como "um país, dois sistemas", o que permite que seus habitantes desfrutem de direitos raramente vistos na China continental. Mas muitas pessoas sentem que, lentamente, Pequim vai deixando o acordo de lado.

CONHEÇA A NOVA EDIÇÃO DIGITAL DA VISÃO. LEIA GRÁTIS E TENHA ACESSO A JORNALISMO INDEPENDENTE E DE QUALIDADE AQUI