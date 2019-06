Trump acaba de se tornar o primeiro presidente americano a pôr o pé na Coreia do Norte

"É uma grande honra estar aqui", disse o presidente dos EUA, depois de apertar a mão ao congénere norte-coreano. "Temos uma grande amizade. Gostámos um do outro desde o primeiro dia."

O surpreendente encontro parece ter decorrido de um tweet de Trump, no sábado, sobre as reuniões do G20. "Depois de algumas reuniões muito importantes, incluindo com o presidente Xi da China, parto do Japão para a Coreia do Sul (com o presidente Moon). Enquanto lá estou, se o presidente Kim da Coreia do Norte vir isto, encontro-me com ele na fronteira/zona desmilitarizada para lhe apertar a mão e dizer olá (')!"

Os dois líderes cumprimentaram-se na zona entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte às 15h45, hora local (7h45 em Portugal).

"Gosto de o ver outra vez", disse Kim Jong-un a Trump, em inglês. Um minuto depois, Donald Trump atravessou a fronteira, entrando alguns metros, tornando-se o primeiro presidente americano a pôr o pé na Coreia do Norte. Enquanto estavam a regressar à Coreia do Sul, Trump disse "Bom progresso, bom progresso."

No fim, os dois líderes reuniram-se informalmente.

