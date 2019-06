Piscinas encerradas em França, depois do protesto dos burquínis

Em França, a polémica dos burquínis continua. Depois do protesto do domingo passado, em que várias mulheres entraram, contra a lei, numa piscina pública com burquíni, a campanha obteve uma reação: as duas piscinas locais foram temporariamente encerradas.

O comunicado da Câmara Municipal de Grenoble esclarece que a medida advém de um pedido dos nadadores-salvadores: “Eles estão lá para manter a segurança e não conseguem faze-lo quando tem de se preocupar com as multidões.” A Câmara Municipal adianta apenas estar "a trabalhar numa solução positiva”.

O jornal The Guardian publicou um video em que uma das protestantes fala sobre a campanha, avançando que estão “prontas para entrar em diálogo com a Câmara Municipal”. Caso não sejam recebidas, as mulheres prometem voltar a entrar nas piscinas com burquíni.

A campanha, conhecida como “Operação Burquíni”, é uma iniciativa da associação “Alliance Citoyenne”. O movimento começou em maio de 2018 com uma petição para reverter a lei que proíbe o uso de burquinís nas piscinas públicas, e até ao momento tem motivado protestos em que mulheres mergulham de burquinís nas piscinas.

