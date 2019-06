Angela Merkel volta a tremer em público

As gravações mostram Merkel a começar a tremer e a cruzar imediatamente os braços, quase como se se estivesse a preparar para o que ia acontecer. Os tremores, embora não tão violentos como os captados em vídeo no passado dia 18 de Junho, durante a visita da chanceler à Ucrânia, são bastante evidentes.

Quando oferecida um copo de água por parte da equipa de segurança, Merkel recusa e retoma a sua posição ao lado do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, no que estava a ser uma cerimónia dedicada à entrada da ministra da justiça Katarina Barley no Parlamento Europeu.

Quando questionado acerca da presença da Merkel na reunião do G20 a tomar lugar este fim-de semana no Japão, o representante Steffen Seibert respondeu: “Está tudo a acontecer como planeado. A chanceler encontra-se bem”. Apesar da chanceler alemã não ter qualquer histórico de problemas graves de saúde, é a segunda vez num espeço de apenas 10 dias que é vista com tremores por todo o corpo em público.

Quando questionada acerca dos acontecimentos de 18 de Junho na receção de Volodymyr Zelenskiy, Merkel respondeu, no mesmo dia, que “desde então bebi pelo menos 3 copos de água, que eu aparentemente precisava, e agora estou muito bem”, garantindo que os tremores aconteceram por estar desidratada.

Durante os próximos dias, Merkel deverá participar na cimeira do G20, a acontecer já esta sexta-feira e sábado, e deverá no domingo voar para Bruxelas, para uma cimeira da União Europeia.