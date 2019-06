É oficial: este está a ser o Junho mais quente de sempre na Europa

Na passada quarta-feira, 26, a Alemanha, a Polónia e a República Checa registaram as suas temperaturas mais altas de sempre no mês de junho. A culpa, segundo os meteorologistas, é da massa de ar quente que continua estacionada sobre a Europa Central, com origem no deserto do Sara. Durante os próximos três dias, espera-se que as temperaturas continuem a aumentar gradualmente.

As previsões apontam para que, até sexta-feira, onze províncias de Espanha cheguem aos 40ºC e várias zonas do nordeste do país atinjam os 45ºC. Para Itália esperam-se os mesmos 40º C, principalmente nas zonas norte e centro, com Roma a chegar aos 41º C. França está também em alerta laranja, com as autoridades a preparar todo o país para os 41º C que se esperam sentir já esta quinta-feira.

Segundo novas previsões do Instituto Português do mar e da Atmosfera, a massa de ar quente poderá também chegar a Portugal já este fim-de-semana, e trazer consigo temperaturas até aos 40º C. Contudo, ao contrário do que aconteceu noutros países da Europa, a subida de temperatura dar-se-á gradualmente. A zona mais quente do País deverá ser o Alentejo, e a capital deverá atingir máximas de 27º C.

Vários especialistas afirmam que fenómenos meteorológicos semelhantes poderão começar a ser mais frequentes, dadas as mudanças climáticas dos últimos anos. O Potsdam Institute for Climate Impact Research, na Alemanha, relata que os cinco verões mais quentes do mundo desde o ano 1500 ocorreram no século XXI.