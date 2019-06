A Catalunha está a combater os piores incêndios dos últimos 20 anos na região

Pelo menos 4 mil hectares de território catalão estão a ser afetados pelo que as autoridades espanholas consideram ser os piores incêndios dos últimos 20 anos da região. O fogo deflagrou esta quarta-feira, 26, perto do município de La Torre de l'Espanyol, a 80 km da cidade de Tarragona.

Os meteorologistas atribuem a culpa à massa de ar quente vinda do Norte de África que tem pairado sobre a Europa. Várias zonas de Espanha registaram temperaturas de 41º C durante a tarde, e os bombeiros acreditam que o calor intenso poderá contribuir para que o incêndio se alastre rapidamente até aos 20 mil hectares.

O ministro catalão do Interior, Miquel Buch, disse à estação Catalunya Ràdio que o fogo pode ter sido causado por “uma acumulação de estrume numa quinta que gerasse calor suficiente para que este explodisse e provocasse faíscas”. As autoridades retiraram até agora 30 pessoas e cortaram o acesso a cinco estradas. Às 10 da manhã de quinta-feira, o flanco esquerdo do incêndio já estava controlado, mas o flanco direito "não estava controlado de forma alguma”, contou o ministro.

No total, estima-se que, até sexta-feira, 11 províncias do leste e centro de Espanha atinjam temperaturas de mais de 40º C, e que estas subam até aos 45º C no nordeste do país.

No resto da Europa, vivem-se temperaturas semelhantes. A Itália marcou hoje nos seus termómetros temperaturas de 40º C, e a França chegou aos 41º C em algumas cidades. A Alemanha, a Polónia e a República Checa bateram os recordes de temperatura máxima no mês de Junho. Até mesmo certas zonas dos Alpes registaram temperaturas de 30º C.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estima que Portugal também venha a ser afetado pela vaga de calor já neste fim-de-semana, com zonas do País a atingir os 40ºC.