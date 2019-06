Os humanos podem ter sido responsáveis pela extinção da preguiça-gigante, há 12 mil anos

Foram descobertas ossadas de preguiça-gigante capazes de, pela primeira vez, provar que o Homem as caçava há 12 600 anos, durante o período Pleistoceno. A descoberta deu-se na zona arqueológica de Campo Laborde, na Argentina, e mostra um cenário em que um grupo de humanos terá caçado e comido a preguiça, deixando para trás os ossos, a faca com que desmantelaram a carcaça, e vários outros utensílios de pedra.

Pablo Messineo

Os ossos permaneceram naquele local até ao ano 2000, quando foram encontrados por um agricultor local. Uma primeira análise determinou que os ossos tivessem entre 6 750 e 9 700 anos. Mas, numa análise mais recente feita em 2016 e 2017, através de técnicas mais avançadas de datação, descobriu-se que os ossos teriam pelo menos mais mil anos do que previamente se pensava.

A preguiça que estes Homens comeram tem o nome científico de Megatherium americanum , sendo várias vezes referida pelos seus nomes mais comuns, megatério ou preguiça-gigante. Tinha 3 metros de altura e pesava mais de 4 toneladas. Era bípede e, como a maioria dos mamíferos, coberta de pelo.

Embora os arqueólogos já soubessem que os humanos do Pleistoceno caçavam outros megamamíferos ao longo do continente americano, a mais recente descoberta é a “única morte de preguiça-gigante confirmada” até agora na história, afirmam os investigadores.

Pablo Messineo

O estudo revela também que, ao contrário do que se acreditava, as preguiças-gigantes extinguiram-se durante o fim do período Pleistoceno, há cerca de 12 mil anos. Na mesma altura, cerca de 90% dos animais de grande porte de todo o mundo – como mastodontes , cavalos pré-históricos e um antepassado do armadilho chamado g lyptodon - se extinguiram, exceto em Africa. A ciência pensava que a preguiça-gigante teria sobrevivido a esta onda de extinção provocada pelo Homem, mas o estudo aponta para a possibilidade de não ser este o caso.

Após a primeira análise, os investigadores concluíram que, dada a idade dos ossos, o Homem primitivo não teria tido impacto na extinção da preguiça. Mas o estudo de 2017 levou os cientistas a rever a linha do tempo e a colocar a preguiça-gigante no período Pleistoceno.

Gustavo Politis, arqueólogo da Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires e principal autor do estudo, considera que o mesmo é “uma janela para o passado. Podemos reconstruir, de certa forma, as ações que as pessoas desempenhavam há 12 600 anos”. E estas ações não eram assim tão boas: os humanos chegaram à América do Sul há cerca de 14 500 anos e em apenas dois milénios levaram a maioria da megafauna à extinção, incluindo, estima-se agora, a preguiça-gigante.

Embora existam fósseis de Megatério espalhados por toda a América do Sul, Campo Laborde é “o único sítio das Américas em que podemos observar que o animal foi caçado e morto” por humanos, acrescenta o arqueólogo.