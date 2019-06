FBI junta-se às autoridades da República Dominicana para investigar mortes de turistas

O FBI está a ajudar as autoridades dominicanas a investigar as mortes mais recentes de turistas no hotel Bahia Principe em La Romana, focando-se numa análise toxicológica mais aprofundada, cujos resultados poderão demorar um mês.

"A segurança dos cidadãos dos EUA que vivem, trabalham e visitam a República Dominicana continua a ser a nossa prioridade. Estes incidentes são trágicos e apresentamos as nossas condolências aos que foram afetados", lia-se, na semana passada, num comuicado da embaixada americana em Santo Domingo.

No total, morreram nove americanos desde junho de 2018, segundo os dados do Departamento de Estado, que batem certo com os dos resorts envolvidos.

Mais recentemente, três turistas morreram no Grand Bahia Principe - o casal Nathaniel Holmes e Cynthia Day, ambos encontrados sem vida no seu quarto, a 30 de maio, com hemorragias internas e líquido nos pulmões, e, cinco dias antes, Miranda Schaup-Werner. Neste caso, a família sublinha que a turista tinha consumido uma bebida do minibar pouco antes de morrer.

Nem as autoridades americanas nem as dominicanas estabeleram, até agora, qualquer ligação entre as mortes.

"Nos últimos cinco anos, mais de 30 milhões de turistas visitaram a República Dominicana, mas esta é a primeira vez que os media internacionais relatam uma situação alarmante", afirmou o ministro do Turismo, Francisco Javier Garcia, no início deste mês. "Estes são incidentes isolados e a República Dominicana é um destino seguro", insistiu.