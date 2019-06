O que passou despecebido naquela foto viral dos protestos de Hong Kong

Numa semana, Hong Kong viveu três protestos contra as emendas à lei da extradição e a exigirem a demissão da chefe do Governo, com números recorde de participação (e um deles marcado por violentos confrontos entre a polícia e manifestantes que causaram mais de uma centena de feridos).

No domingo, de acordo com os organizadores, saíram à rua cerca de 2 milhões de pessoas, quase um terço da população da região administrativa especial chinesa, embora a polícia estime a adesão em menos de 340 mil.

Não tardou a tornar-se viral no Twitter e no Instagram uma imagem que parecia ilustrar na perfeição os números da organização. Dois problemas, no entanto: a imagem foi bastante editada em Photoshop para se tornar simétrica e aumentar a dimensão da multidão e... foi captada praticamente uma semana antes, noutro protesto contra a mesma lei.

Mas, desta vez, não se trata de uma manobra do autor da foto para enganar as redes sociais, uma vez que tanto a edição como a data são claras.

O autor, Deacon Lui partilhou a imagem no dia 11 de junho no Instagram com a legenda "O que for preciso.... #noextraditiontochina (imagem foi cropada e espelhada)". O alerta não impediu, no entanto, que a foto se tornasse viral, a multiplicarem-se as partilhas como se se tratasse de uma imagem do último domingo.