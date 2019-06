Sonda da NASA bate recorde para captar a imagem mais detalhada de sempre do asteroide Bennu

Foi no passado dia 12 de junho que a sonda da agência espacial americana bateu o seu próprio recorde de aproximação de uma nave a um objeto planetário. No arranque da nova fase da sua missão, a que a NASA chamou "Orbital B", a OSIRIS-REx entrou numa óbitra a apenas 680 metros da superfície do Bennu. O recorde anterior estava nos 1.3 quilómetros.

A sonda fez um trajeto de mais de 2 mil milhões de quilómetros até chegar ao asteroide, no final de 2018, depois de dois anos de viagem. Desde então, tem enviado para a Terra várias imagens do Bennu. A última a ser divulgada pela NASA foi esta fotografia, captada por câmaras de alta definição, que mostra com detalhe a superfície rochosa do objeto.

NASA/Goddard/University of Arizona

Os responsáveis pelo projeto, que se prolonga por sete anos, esperam que a sonda traga amostras do Bennu já em 2023, as quais poderão ajudar a compreender a formação do Sistema Solar há mais de 4.5 mil milhões de anos.