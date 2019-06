Casal indiano de jornalistas adota bebé que foi resgatada do lixo

Um casal indiano de jornalistas adotou uma bebé que tinha sido colocada no lixo, depois de verem um vídeo partilhado no Twitter, na última sexta-feira, da criança, a chorar, num hospital.

Vinod Kapri ficou chocado com as imagens e mostrou à mulher, Sakshi Joshi, que também não conseguiu ficar indiferente. Os dois decidiram, muito rapidamente, que queriam adotar a bebé, assim contam à CNN.

Sakshi Joshi fez, então, um pedido no Twitter aos seus seguidores, apelando às pessoas que enviassem todas as informações que conseguissem encontrar sobre a bebé e a sua localização, explicando a sua intenção de a adotar.

"Não tínhamos ideia de onde era o vídeo, muito menos da sua autenticidade", referiu Vinod Kapri. "Vemos muitos vídeos falsos de bebés nas redes sociais", continuou.

Em poucas horas, tanto a publicação de Sakshi como a do marido - que foi feita em inglês, para alcançar mais pessoas - tiveram centenas de reações, com muitos utilizadores a procurarem informações sobre a localização da bebé.

"O Twitter teve o papel mais importante nesta história", afirmou Sakshi. Mas também as fontes jornalísticas que o casal tinha ajudaram-no a descobrir que a criança tinha sido encontrada no Rajastão, o maior Estado da Índia.

Vinod pediu, então, a Rahul Choudhry, ex colega e amigo do jornalista, que a encontrasse, e o casal conseguiu saber que a bebé tinha sido internada, em estado grave, no hospital Jawaharlal Nehru, em Nagaur. Rahul Choudhry foi até lá e enviou um vídeo da bebé ao jornalista, que informou logo os seguidores do Twitter. Depois disso, conta Vinod, o casal conversou com o médico que está a acompanhar a bebé e explicou a sua intenção de a adotar.

"De acordo com o Dr. Sutaar, o pequeno anjo está bem. O seu peso, de 1,6 kg, é motivo de preocupação. Por favor, continuem a rezar por ela", pediu Vinod no Twitter.

Um dia depois, o casal viajou de Nova Deli até a Nagaur para conhecer a bebé, um momento "inexplicável", assim descreveu.

Agora, os dois jornalistas pretendem iniciar o processo de adoção que, segundo o casal, é sempre muito moroso e complicado na Índia. Ainda assim, a bebé já tem um nome temporário, sugerido pelos utilizadores do Twitter: Pihu, o nome de um pássaro de um filme que Vinod Kapri, que também é realizador de cinema.

