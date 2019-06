The World Piece: a tatuagem que liga 61 pessoas de todo o mundo

O desafio foi lançado pela Momondo e 61 pessoas de vários países decidiram aceitá-lo: fazer parte de uma tatuagem em nome da tolerância e da união, que deixará os envolvidos de todo o mundo ligados para sempre. Assim nasceu a The World Piece – um trocadilho de palavras que joga com as palavras “piece” e “peace”, que significam “peça” e “paz”, respetivamente.

A ação faz parte da nova campanha da marca, chamada Let’s Open Our World , que tem como objetivo promover a tolerância e a união da humanidade. Um estudo realizado este ano pela Momondo mostra que 49% das pessoas acreditam existir cada vez menos tolerância para com culturas diferentes da sua. Da mesma forma, os inquiridos acham que cabe a cada indivíduo aproximar-se dos demais.

A marca procurou então participantes de todo o mundo com duas características em comum: uma boa história para contar e a vontade de ter uma tatuagem representativa e que os ligasse entre si. Cerca de 6550 pessoas candidataram-se à experiência, tendo a marca selecionado os 61 finalistas a integrar o projeto, cada um de um país diferente.

As tatuagens foram desenhadas pelo artista alemão Mo Ganji, famoso pelas tatuagens de uma só linha. As 61 peças individuais funcionam como uma grande peça única circular que une os participantes e, figurativamente, une as nações a que estes pertencem.

O resultado foi um vídeo com cerca de 5 minutos, que contou com a participação de profissionais de várias partes do mundo.