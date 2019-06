Como um vídeo de poucos segundos salvou a vida de uma bebé

Jade Rodford, de 30 anos, chegou ao hospital de Kent, na Inglaterra, com a sua bebé, Ella Erangey, em novembro de 2014. Apesar de não apresentar os sintomas que a mãe tinha observado em casa, Ella estaria, pouco tempo antes, com a pele arroxeada e uma respiração rápida e superficial.

Contudo, os médicos entenderam que se tratava apenas de uma constipação, já que a menina, agora com cinco anos, não tinha qualquer manifestação de um problema de saúde mais grave. Jade Rodford decidiu, então, gravar um vídeo onde mostrava a forma como a filha respirava e as zonas do seu corpo que tinham subitamente ficado mais roxas. Voltou ao hospital e mostrou-o aos médicos.

Foi precisamente esse vídeo que salvou a bebé de uma sepsis, uma infeção grave do organismo provocada por bactérias, vírus, fungos ou até protozoários e que é potencialmente fatal. Depois de visualizarem o vídeo, os médicos conseguiram identificar o problema e a bebé esteve internada durante 12 dias, a receber medicação intravenosa.

Ao Daily Mail, Jade Rodford afirma agora ter a certeza de que foram as imagens que salvaram a vida à sua filha já que, sem elas, Ella parecia apenas "uma criança normal com febre" quando deu entrada no hospital. "O vídeo mostrou a dimensão do que estava a acontecer e o quão sério era. Se eu não o tivesse feito , os médicos tinham-me mandado para casa e a Ella não estaria aqui hoje", afirma Jade.

Antes de apresentar os sintomas típicos de uma sepsis, conta a mãe, a bebé esteve constipada durante algum tempo, mas no dia em que resolveu levar a filha ao hospital, Ella tinha a temperatura corporal altíssima e a respiração acelerada e superficial, assim como várias manchas roxas na pele.

O vídeo, partilhado por Jade Rodford no Facebook, é uma forma de alertar todos os pais para este problema e ajudá-los a identificar sinais importantes já que, não sendo detetado a tempo, pode ser fatal. "Penso que todos os pais deviam ver isto", defendeu. "Espero que o momento horrível por que a minha filha passou possa, pelo menos, contribuir para alguma coisa boa."