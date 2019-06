Alguns dos estranhos rituais mafiosos

De Itália ao Japão, cada máfia tem um número típico ou um ritual bizarro, nojento ou assustador. Há quem saboreie saké com escamas de peixe, quem beba sangue de galinha e até quem tatue o olho com uma lâmina

49

As tríades de Hong Kong têm uma predileção pela numerologia. Os membros efetivos são designados pelo número 49. Esse indica os juramentos que um novo membro deve fazer antes de aderir à organização: são 36 (4 x 9). Já os membros ordinários obedecem a um “poste vermelho” (chefe de um grupo interno), também chamado “426”. Já um “cabeça de dragão” governa o grupo na sua totalidade.

Tatuagem com lâmina

Na Rússia, depois da cerimónia de iniciação, um novo vor pode mandar tatuar a marca do seu novo estatuto. Terá é de se submeter a um processo doloroso, já que o desenho é feito na pele com a ajuda de uma agulha e de uma lâmina de barbear. Não há zonas do corpo inacessíveis, pelo que há quem inscreva imagens no pénis ou nas pálpebras. No último caso, uma colher de metal ajuda a evitar que a agulha toque no olho. Um crucifixo é a marca distintiva de um chefe com autoridade. O número de cúpulas de igrejas indica o número de penas cumpridas. A figura isolada da Virgem significa “a prisão é a minha casa”. Já a imagem da Virgem e o Menino, típica da Igreja Ortodoxa, significa “a minha consciência perante os meus amigos está limpa. Nunca trairei”. Um vor legítimo pode ainda envergar tatuagens de animais ferozes, caveiras, asas de águia ou de morcego. Se um vor impostor tiver, por exemplo, um anel tatuado no dedo, esse é amputado.

Sangue do teu sangue

Na cerimónia tradicional de ingresso nas tríades, corta-se a cabeça de uma galinha e os novos membros bebem o seu sangue. Numa versão mais moderna e alternativa, o recruta bebe uma mistura do seu sangue com o dos restantes iniciados.

Saké com escamas

No Japão, a Yakuza é uma entidade quase legal. As listas de membros são do conhecimento público. Um recruta adquire uma nova identidade por via de um laço de parentesco fictício entre ele e o chefe. Cada gangue paga uma quantia mensal ao quartel-general. O momento central do ritual de iniciação é uma troca formal de taças de saké, ao qual se juntam sal e escamas de peixe.