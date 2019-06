China acusada de usar etiquetas falsas “made in Vietnam” para evitar as tarifas dos EUA

O Vietname acusou a China de re-etiquetar os seus produtos de forma fraudulenta. Segundo oficiais da alfândega, as empresas chinesas importam bens através do Vietname, onde lhes colocam etiquetas “made in Vietnam” (ou “feito no Vietname”) e depois enviam-nos para outros países.

Hoang Thi Thuy, um oficial do Departamento Alfandegário do Vietname, revelou aos media locais que foram identificadas “dezenas” de tipos de produtos - como têxteis, produtos de agropecuária, azulejos, metais, mel e madeiras - sujeitos a este tipo de fraude.

O governo de Hanoi tenciona terminar com esta atividade que afirma estar a “sabotar os produtos e as marcas vietnamitas” e que “também afetará os clientes”. Segundo o ministro dos negócios estrangeiros Pham Binh Minh, “podemos até receber retribuição tarifária de outros países e, se isso acontecer, vai causar danos na nossa economia”. Num relatório oficial ao governo, o ministro relata que o governo irá “aumentar as penas, para prevenir os casos em que bens falsificados como vietnamitas entram noutros mercados”.

Graças às taxas comerciais de 25% impostas por Donald Trump à China, os exportadores começaram a desviar a produção chinesa para o Vietname. Como resultado, as exportações vietnamitas para os EUA cresceram em 40% no primeiro trimestre de 2019, para 16 mil milhões de dólares (cerca de 14 mil milhões de euros), em comparação com o mesmo período do ano passado.