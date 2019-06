Adepta que invadiu o campo na final da Liga dos Campeões diz que vai poder reformar-se aos 30 anos

Na primeira parte do jogo final da Liga dos Campeões entre os clubes ingleses Liverpool e Tottenham - que deu a vitória ao primeiro -, a modelo russa Kinsey Wolanski invadiu o campo do Estádio Metropolitano de Madrid, apenas de fato de banho.

O objetivo era promover o canal de conteúdo para adultos do seu namorado, o youtuber Vitaly Zdorovetskiy, e a verdade é que esta atitude já lhe valeu mais de 3 milhões de euros, de acordo com os especialistas. Depois do acontecimento, os utilizadores registados no site ultrapassaram rapidamente os 32 milhões e o número de seguidores no seu Instagram aumentou de 300 mil para mais de 3 milhões.

Kinsey ficou presa durante mais de cinco horas, mas diz ter a certeza de que esta atitude foi o movimento mais inteligente da sua carreira. "De repente, fiquei famosa em todo o mundo e comecei a receber imensas ofertas de emprego", conta a jovem, em entrevista ao jornal britânico The Sun.

Além disso, segundo conta a modelo, recebeu algumas mensagens dos próprios jogadores do Liverpool. "Não vou revelar nenhum nome, mas alguns jogadores do Liverpool enviaram-me mensagens", afirmou.

Kinsey disse, ainda, não estar arrependida pelo seu comportamento e que, por causa disso mesmo, deve conseguir reformar-se por volta dos 30 anos. "Acho que não fiz mal a ninguém, foi apenas um momento de diversão", defendeu. "Quando tiver 30 anos, planeio já ter dinheiro suficiente para poder reformar-me e ter invadido o campo na final da Liga dos Campeões foi uma ajuda para conseguir isso", continuou.

A modelo conta que foi o namorado que lhe pediu para invadir o campo e que não tinha noção do enorme impacto da Liga dos Campeões e dos milhões de pessoas que a iriam observar.

Vitaly Zdorovetskiy, de 27 anos, é já conhecido por fazer "invasões" deste género: em 2014, foi proibido de entrar nos campos de futebol depois de invadir o relvado na final do Mundial, disputada pela Alemanha e a Argentina.

Já em 2016, foi detido durante uma final da NBA e acusado de invasão de campo depois de um jogo de beisebol da World Series, no ano seguinte. Além disso, já esteve preso por lançar falsos alarmes de bomba, por conduta desordeira e por ter fingido que assaltou uma caixa multibanco, em 2014.