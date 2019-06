Encerradas buscas de mulher que terá caído de navio cruzeiro em Menorca

De acordo com a Norwegian Cruise Line, operadora responsável pelo cruzeiro, a passageira coreana não foi encontrada nas buscas desencadeadas nas águas do Mediterrâneo desde o início da manhã de sábado.

A empresa indicou que a passageira terá caído ao mar quando o navio "Norwegian Epic" estava a zarpar de Cannes, na França, em direção a Palma de Maiorca, na Espanha.

A Norwegian Cruise Line não respondeu a perguntas por email e telefonemas por parte da agência Associated Press a solicitar mais informações sobre o acidente.

Hoje, o navio "Norwegian Epic" encontrava-se no porto de Barcelona.

As buscas foram feitas por dois helicópteros do Salvamento Marítimo, uma lancha rápida e um avião do Serviço de Resgate Aéreo (SAR).

Após o alerta do navio, o helicóptero Helimer 220, proveniente do aeroporto de Palma de Maiorca, e a lancha rápida do Salvamento Marítimo Salvamar "Aldebarán", iniciaram as buscas, anunciou, no sábado, o centro de Salvamento Marítimo das Ilhas Baleares.

Enquanto estavam a ser realizadas as buscas, outro alerta foi ativado pelo veleiro "Lucky Bird", que estava na mesma região.

Após o alerta do veleiro, o helicóptero foi desviado e acabou por resgatar dois tripulantes, que foram levados para Palma de Maiorca.

Posteriormente, o helicóptero retomou a busca da passageira do cruzeiro juntamente com outro aparelho do Salvamento Marítimo, a lancha rápida, e o avião do SAR de Maiorca e o próprio cruzeiro que se dirigia para Palma e desviou a sua rota.

Além disso, um aviso de socorro foi ativado para todos os navegantes na zona.

