Twitter empenhado (outra vez) em desmentir "multidões tremendas" à espera de Trump

"A viagem a Londres está a correr muito bem. A Rainha e toda a Família Real foram fantásticos. As relações com o Reino Unido estão muito fortes. Multidões tremendas de pessoas que amam o nosso país, a desejar-nos felicidades", diz a mensagem partilhada por Donald Trump no Twitter.

Contudo, as imagens do The Mall, a grande avenida que vai dar ao Palácio de Buckingham, sem sinais dessas grandes multidões, não passar despercebidas aos utilizadores atentos das redes sociais.

"'Multidões tremendas'... onde? Sim, aquilo é o carro dele a chegar a The Mall a caminho do Palácio de Buckingham onde a multidão foi considerada menor do que o esperado, e menor do que seria em qualquer outra segunda-feira... constrangedor", fez notar uma utilizadora no Twitter.

"Estão aqui mais agentes da polícia do que espetadores. Pobre Trump", escreveu outro.

"Estou a caminho para ir falar à CNN sobre a visita de Trump e o número de polícias em comparação com a quantidade de pessoas a caminhar por The Mall é ridículo. Tenho de dizer que literalmente ninguém gosta do Trump", disse Zoe Gardner, atriz, ativista e comentadora regular dos canais de notícias ingleses.

A visita de Trump não escapou às habituais comparações com o seu antecessor Barack Obama.