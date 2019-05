Detida gerente de banco brasileiro suspeita de branquear 220 milhões de euros

De acordo com as autoridades brasileiras, a gerente foi presa pela Polícia Federal em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Outro gerente da mesma instituição financeira e o empresário local também são alvo de mandados de prisão expedidos nesta operação, mas ainda não foram encontrados.

Segundo comunicado divulgado pelo Ministério Público Federal (MPF-RJ), os três suspeitos teriam atuado num esquema de branqueamento de capitais descoberto nas operações Eficiência e Câmbio Desligo, o qual seria liderado por operadores de transações ilícitas que envolveram o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

Para o MPF-RJ, os dois gerentes do Bradesco participaram de um sofisticado esquema de branqueamento de capitais, que funcionava por meio da compensação de cheques e pagamento de boletos bancários.

"Os doleiros [agentes do mercado financeiro] captavam cheques recebidos no varejo e os depositavam em contas bancárias de empresas fantasmas. Para abertura e movimentação das contas bancárias, a organização criminosa contava com a participação dos gerentes", refere o MPF-RJ.

Já o empresário procurado pela polícia seria o responsável por abrir as 'contas-fantasma' utilizadas nas transações.

Pelo menos sete 'empresas-fantasma' foram identificadas e são alvo de busca e apreensão na operação realizada hoje.

Lusa