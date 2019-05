Papa Francisco: assassinato de missionária espanhola foi ato “bárbaro”

A freira espanhola Inés Sacho foi morta na noite de domingo para segunda-feira, por um grupo desconhecido. Ainda não houve qualquer reivindicação do ataque que o Papa Francisco adjetivou de “bárbaro” esta quarta-feira, 22 de maio, durante a sua comunicação na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Sancho foi “morta de forma bárbara na República Centro-Africana, precisamente no local onde ensinava costura a jovens meninas, uma mulher que deu a vida por Jesus ao serviço dos pobres”, referiu o Sumo Pontífice. A religiosa espanhola terá sido arrastada do seu quarto, e foi decapitada no centro que ela própria dirigia, na aldeia de Nola, refere o Vatican News. O mesmo órgão de comunicação adianta que o corpo de Inés Sancho foi encontrado “horrivelmente mutilado” e que o ataque pode estar ligado ao tráfico de órgãos humanos, e a rituais criminosos, muito numerosos na região.

A República Centro-Africana tem sido repetidamente motivo de notícia devido à escalada de violência religiosa. Depois de em 2015 ter sido assinado ter sido promulgada a nova Constituição daquele país, que prevê a liberdade religiosa, a verdade é que as crises têm aumento significativamente, sobretudo no último ano. Num país onde os cristãos representam 73% da população, inúmeros atos de violência foram cometidos devido a divergências inter-religiosas, refere o relatório ‘Liberdade Religiosa no Mundo 2018’, um documento da fundação de direito pontifício "Ajuda à Igreja que Sofre".