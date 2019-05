A maior gruta do mundo é ainda maior do que se pensava

O mesmo trio de mergulhadores britânicos que integrou a equipa envolvida no resgate dos rapazes que ficaram presos numa gruta na Tailânda, em 2018, aventurou-se, no mês passado, pelo sistema de grutas do Parque Nacional de Phong Nha-Ke Bang, no Vietname, onde fica aquela que é considerada a maior do mundo. O mergulho, que já tinha tudo para ser épico - foi o primeiro mergulho nesta gruta -, trouxe uma revelação inesperada: um túnel subaquático que liga Son Doong a outra, conhecida como Hang Thung, também enorme.

Pelas medidas atuais, a gruta de Son Doong conta com um total de 38,5 milhões de metros cúbicos de água. Quando for reconhecida oficialmente a ligação à de Hang Thun, estaremos a falar de um volume de 1,6 milhões de metros cúbicos de água adicionais.

"É como se alguém encontrasse um alto no topo do Monte Evereste, tornando-o mil metros mais alto", exemplifica Howard Limbert, conselheiro técnico da Oxalis, uma das agências que organiza as expedições ao local e um dos especialista que ajudou a preparar este mergulho. E para se ter uma noção mais clara ainda do tamanho da estrtutura, Limbert resume: "Qualquer gruta do mundo caberia confortavelmente dentro de Song Dong quando estiver ligada, é de um tamanho exorbitante."

Esta expedição ocorreu precisamente a convite desta agência, na sequência do resgate na Tailândia. E quando os mergulhadores britânicos mostraram vontade de fazer "alguma coisa interessante", os organizadores lembraram-se de os levar a Son Doong, "o que nunca tnha sido feito anteriormente".

A equipa da Oxalis já sabia que a água das duas grutas se misturava, graças a testes com corantes, mas nunca nenhum mergulhador tinha explorado estes rios subterrâneos.

Os britânicos chegaram a uma profundidade de 78 metros, com garrafas de ar, e depois sondaram as profundezas com uma linha com um chumbo na ponta. Esta exploração levou-os a concluir que o túnel chega aos 120 metros de profundidade e um quilómetro de comprimento.

O plano, agora, é regressar à gruta em abril do próximo ano, uma vez que é por estes meses que a visibilidade é melhor, enquanto os níveis da água se mantêm relativamente baixos.