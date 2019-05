Divulgadas novas imagens do avião que entrou em combustão durante aterragem em Moscovo

No início do mês, um avião entrou em combustão após tentar aterrar num aeroporto de Moscovo, provocando a morte a 41 pessoas. Pensa-se que a aeronave, de modelo SSJ-100 , terá sido atingida por um raio logo depois da descolagem, o que fez com que os seus geradores se desligassem.

O piloto decidiu, então, regressar ao aeroporto de partida 28 minutos depois, mas a aterragem não foi fácil. Agora, foram divulgadas mais imagens do acidente, que mostram os ressaltos do avião na pista antes de entrar em combustão.

Alguns membros da tripulação confirmaram aos meios de comunicação russos que o avião foi atingido por raios e que perdeu as comunicações de rádio antes de voltar para o areroporto.

O avião tinha o depósito praticamente cheio quando tentou a aterragem e pensa-se terem sido esses ressaltos que levaram a um derrame de combustível, que pode ter sido o responsável pelo início do fogo.

"Viu-se um clarão e depois um estrondo", contou o piloto do avião, Denis Evdokimov. "O fogo começou depois da aterragem devido, precisamente, à aterragem."

A investigação do acidente indica como causa o erro do piloto durante a aterragem e uma "dependência excessiva do piloto automático". Segundo o jornal local Kommersant, o que se pretende agora é "determinar qual dos dois pilotos realizou a manobra perigosa que provocou a morte a 41 pessoas”.

