Três pessoas encontradas mortas com disparos de besta em hotel da Baviera

As autoridades alemãs estão a investigar a morte de três pessoas, atingidas por disparos de besta, num hotel em Passau, Alemanha, perto da fronteira com a Áustria. Os cadáveres foram encontrados num quarto pelos funcionários do estabelecimento, juntamente com duas bestas.

Segundo a agência noticiosa alemã DPA, ainda não é clara a relação entre as três vítimas e as autoridades ainda não avançaram qualquer explicação para o sucedido. "Atualmente, as razões para a morte das três pessoas estão completamente em aberto", disse a polícia, em comunicado, adiantando que, para já, não parece ter havido mais ninguém envolvido no caso.

Um hóspede do hotel disse ao jornal local Passauer Neue Press que a noite foi "completamente tranquila". A mesma publicação cita um porta-voz da polícia para acrescentar que as duas mulheres não eram filhas do homem.

As vítimas chegaram ao hotel na passada sexta-feira e, de acordo com o gerente do hotel, tinham planeado ficar três noites.