Suécia reabre investigação a caso em que Julian Assange é acusado de violação

"Decidi hoje reabrir o processo", anunciou Eva-Marie Persson, procuradora-adjunta, durante uma conferência de imprensa em Estocolmo.

"Assange foi preso na Grã-Bretanha. Estão reunidas as condições para pedir a transferência (de Julian Assange) sob o mandado de captura europeu, o que não se verificava antes do dia 11 de abril", data da captura do fundador do WikiLeaks, acrescentou.

Assange foi preso no mês passado pela polícia britânica na embaixada do Equador em Londres, onde se encontrava refugiado desde 2012.